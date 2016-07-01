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Fatih’te ABD ve İsrail bayrakları yakıldı!

“Dünya Kudüs Günü” nedeniyle bir grup yürüyüş gerçekleştirdi

01 Temmuz 2016 20:51

İsrail'le 6 yıl sonra varılan anlaşma sonrası "Dünya Kudüs Günü" nedeniyle Fatih Camii'nden Saraçhane Parkına yürüyen grup, İsrail ve ABD bayraklarını yaktı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Fatih Camii avlusunda Cuma namazı sonrası toplanan grup, polisin geniş güvenlik önlemleri altında Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında sivil polis ekipleri de caddeye çıkan ara sokaklarda önlem aldı. “Siyonist İsrail, Filistin'den defol", "Şehitlerin yolunu sürdürüceğiz", "Siyonist Elçilik kapatılsın", "Mavi Marmara onurumuzdur" sloganlarıyla yürüyen grup adına Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın yapıldığı yere İsrail bayrağı serildi.

Açıklamada "Şüphe yok ki Filistin mücadelesini ve Kudüs direnişini bugün ayakta tutan en temel örneklik bu davanın önderlerinini, izlerini kanları ile bırakmasıdır. Hayatlarını Siyonizmle mücadeleye adamış bu öncü şahsiyetler Filistin'in kurtuluşunu ve İslam'in maslahatı olan Kudüs davasını şiar edinmiş ve öncelikleri arasına almışlardır" denildi.

Açıklamanın ardından ABD ve İsrail bayrakları yakıldı.

 

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