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Fatih'te 4 katlı binada yangın: 5 ölü İSTANBUL (A.A)

23 Ocak 2012 10:45

-Fatih'te 4 katlı binada yangın: 5 ölü  İSTANBUL (A.A)- 23.01.2012 - Fatih'te 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında 1'den fazla kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.  Unkapanı Yavuz Sinan Mahallesi Atlamataşı Caddesi Küçükdolap Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıda başlayan ve çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Devriye görevi yapan polis ekipleri ile vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine itfaiye ve ambulans geldi. Alevlerden kurtulmak isteyen Kadir Kaya ile Gülsüm Şahin üçüncü kattan kolların açan polislerin üzerine atlayarak yaralandılar. Dumandan etkilenen 3 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Cesetler henüz olay yerinden çıkarılmadı.  Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangın sebebiyle elektrik tellerinin kopması itfaiyenin çalışmalarında aksamalara yol açtı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Bölgede çevik kuvvet polisi güvenlik önlemi aldı.

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