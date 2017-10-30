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Fatih'te 2 katlı bina çöktü

Alt katları iş yeri olan binadaki çökme paniğe neden oldu

30 Ekim 2017 21:36

İstanbul Fatih’te kullanılmayan eski bir binanın çatında çökme meydana geldi. Olası bir faciadan dönülen olayın ardından binanın girişindeki esnaf dükkanlarını kapattı.

Olay, Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan 2 katlı kullanılmayan eski bir binada meydana geldi.

Akşam saatlerinde aniden binanın çatı katı çöktü. Çatıdan kopan parçalar yola kısman yola düşerken o sıra yolda kimsenin bulunmamasıyla olası bir faciadan dönüldü.

Olayın ardından binanın altında dükkanları bulunan esnaf tedbir amacıyla dükkanlarını kapattı.

Binada birden çökme yaşandığını ancak kimseye herhangi bir zarar gelmediğini aktaran çevre yola düşen parçaları kenara kaldırdı.

Olayın ardından olay yerine sevk edilen ekipler çevre güvenliği aldı.(DHA)

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