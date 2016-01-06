Fatih’te 10 aylık bebek donarak hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te, anneannesi ile birlikte sokakta yaşayan 10 aylık Aybüke, donarak yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili olarak anneanne Canan A. ve anne Feride A.'yı gözaltına aldı. Baba da aranıyor.

Alınan bilgiye göre, bu sabah saat 06.30 sıralarında Fatih Horhor Caddesi üzerindeki özel bir hastaneye giden Canan A., 10 aylık torunu Aybüke'nin donarak öldüğünü söyledi. Hastane yönetiminin haber vermesi üzerine, Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili soruşturma başlattı. Aybüke bebeğin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopside bebeğin üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı, kesin ölüm sebebinin ise yapılacak detaylı otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Yürütülen soruşturma kapsamında, Aybüke'nin annesi Feride A. ile anneanne Canan A. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, Feride A'nın bebeğin başkasıyla evli Alaattin K.'dan olduğunu söylediği öğrenildi. Feride A., birlikteliğin ortaya çıkmasının üzerine, kendi ailesi ve Alaattin K.'nın ailesinin bebeğe sahip çıkmadığını belirtti. Anneanne Canan A. ise bebeğe sahip çıktığı için kendi ailesi tarafından dışlandığını savundu. Canan A., komşularının yardımıyla Aybüke ile birlikte sokakta yaşamaya başladığını, bazı geceleri hastanelerin acil servislerinde geçirdiğini anlattı.

Kalacak yer bulamayınca camiye sığınmış

Olay gecesi kalacak yer bulamayınca bir camiye sığınan anneanne Canan A.'nın, sabah kalktığında torununun hareketsiz ve yüzü mor olarak yattığını görerek yakındaki bir özel hastaneden yardım istediği, hastanede ise bebeğin donarak hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi.

Polis, devam eden soruşturma kapsamında baba Alaattin K.'yı arıyor. Gözaltındaki anne ve anneannenin işlemleri tamamlandıktan sonra "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.