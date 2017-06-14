"Fatihliler uyanmalı, çünkü kandırılıyorlar!"

Fatih Belediyesi’nin 2016 yılında ihale ile aldığı 120 bin adet yemeğin 57 bin 400 adedinin kayıp olduğunu ifade eden CHP'li meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu, "Soruşturmaya gerek yoktur" yönünde verilen kararı Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Soylu, “Fatih halkından aldığımız muhalefet görevi gereği belediye yönetimini denetlemek, yanlış, usulsüz ve hukuka aykırı uygulamalarına ‘dur’ demek için gereğini yapıyoruz" diye konuştu.

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Yalçın Bayer'in "Fatihliler uyanmalı, çünkü kandırılıyor" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Fatih Belediyesi’nin 2016 yılında ihale ile aldığı 120 bin adet yemeğin 57.400 adedinin kayıp olduğu CHP’li meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu tarafından tespit edilmiş ve kaymakamlığa suç durusunda bulunulmuştu.

Fatih Kaymakamlığı söz konusu 57.400 adet yemeğin 12 değişik adreste dağıtıldığı ve sehven faaliyet raporunda yayınlanmadığı, bu yüzden soruşturmaya gerek yoktur yönünde verdiği kararı Fazıl Uğur Soylu, Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi, kaymakamlığın bu kararını bozarak böyle somut bir şikâyetin soruşturulması gerekli yasal işlemlerden olduğu ve mahkemeye bildirilmesi gerektiği yönünde karar verdi. Soylu bir yolsuzluk ve usulsüzlüğü daha tespit ederken, şöyle konuştu:

“Fatih halkından aldığımız muhalefet görevi gereği belediye yönetimini denetlemek, yanlış, usulsüz ve hukuka aykırı uygulamalarına ‘dur’ demek için gereğini yapıyoruz. Yaptığımız sözlü ve yazılı ikazları dikkate almayan Fatih Belediye Başkanlığı hakkında kanuni yollara başvurmaktayız. Hukuku sonuna kadar işleterek yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin sorumlularını yine hukuka teslim etmek için usanmadan çalışmaktayız. Fatih halkının vergileri ve ödemeleri ile oluşan belediye bütçesinin doğru ve Fatih halkına hizmet için rantabl harcanmasının takipçisiyiz.”

Hüseyin Sağ’dan sonra Fazıl Uğur Soylu’ya da teşekkür gerekiyor.