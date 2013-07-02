'Fatih'in Tersanesi' ihalesinde 3 şirket teklif verdi

Haliç tersanesi yeni projeyle bugün ihaleye çıkıyor. Tersanede AVM, otel ve bir de cami olması planlanıyor.

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’nun gemilerinin inşa edildiği, Fatih'in tersanesi olarak bilinen Haliç Tersanesi'nin yeni projesinde bunlar yer alıyor.

Geçmişte dünyanın en büyük tersanelerinden biri olan bu tersane, bugün ihaleye çıkıyor.

Proje kapsamında tarihi Aynalıkavak Kasrı, Taşkızak Tersanesi ve Divanhane binasına dokunulmayacak ama bunun dışındaki alanlar tamamen değişecek.

Her biri 400 oda kapasiteli 5 yıldızlı 2 otel, dükkanlar, restoranlar, kongre ve kültür merkezleri, sinema ve eğlence tesisleri yer alacak.

Ayrıca alana 1000 kişilik cami ve otopark da yapılması planlanıyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı projeyi 4 yılı yapım süresi olmak üzere 49 yıllığına ihale edecek.

Teklif verenler

İhaleye 3 grup katılıyor. Doğuş Holding, Cengiz-Taca-Galeri Kristal, Sembol-Ekopark-Fine Otel ihaleye teklif veren 3 grup oldu. Galataport ihalesini kazanan Doğuş Holding Haliç Tersanesi ihalesine tek başına girdi. Şu dakikalarda 3 grubun teklifleri inceleniyor.

İhale Komisyonu Başkanı Yalçın Eyigün, "İhale için toplam üç teklif geldi. Yapılacak incelemelerin ardından 45 yıllık kira teklifleri üzerinden açık artırma yapılacak" dedi.

İhaleye teklif veren firmaların belge kontrollerinin ardından teknik şartname uygunlukları incelenecek; ardından, ihale komisyonunun belirleyeceği bir tarihte yeterli bulunan firmalar bugün teslim ettikleri teklif mektuplarının açılması için yeniden davet edilecek. En yüksek kira bedelini veren firmanın teklifi, Ulaştırma Bakanı'nın onayına sunulacak.