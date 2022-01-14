Fatih Yaşlı'dan kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcısına: Sizin gibileri ancak toplama kampında taş kırarken gördüğümde memnun olacağım

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Danışma Kurulu üyesi, soL Haber Portalı yazarı ve akademisyen Fatih Yaşlı, "Beyefendiyi memnun edebilmek için hepimiz atesit olmalıyız anlaşılan" tweetiyle kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcısına, "Sizin gibileri ancak toplama kampında taş kırarken gördüğümde memnun olacağım" yanıtını verdi. Yaşlı'nın tweeti Twitter kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldı.

Artı Gerçek TV yayınına katılan Yaşlı, “Türkiye’de son 40-50 yıldır özgürlük meselesi şöyle tartışıldı. Bir tarafta ceberut bir devlet var, öbür tarafta zulüm gören Müslüman halk var, oysa ki bu büyük anlatı başı zorla örtülen, okuldan alınan, evlendirilen kız çocuklarını; zorla Kuran kurslarına, imam hatipe, tarikat yurtlarına götürülen çocukları, tacize, tecavüze uğrayan çocukları, zihinsel olarak istismar edilen çocukları hiçbir zaman gündemine almadı. Türkiye’de özgürlük sanki bir sadece Kemalist devlet var, onun karşısında Müslüman halk kitleleri var." dedi.

Yaşlı, "Kendi halkına zulmeden devlet algısı üzerinden yaratıldı. Dönem dönem elbette ki siyasal İslam üzerinde birtakım baskılar oldu ama benim anlatmaya çalıştığım şey, esas özgürlük anlatısı siyasal İslam’ın gasp ettiği hayatlar üzerine kurulmalıydı Türkiye’de, bu kurulamadı sağın hegemonyası üzerinden. Dolayısıyla bunu yeni yeni konuşuyor olmamız bence önemli. Bunun dışında tarikatlar kapatılsın mı kapatılmasın mı tartışmasında, bakın tarikatlar kapatılabilir ve kapatılmalıdır. Ama şöyle olmaz. Tarikatların kilit vurabileceğiniz kapısı yok, buna katılıyorum ben de. İnsanlar tarikatlar kapatılsın dediğinde şunları söylüyorlar, kamu kaynaklarından yararlandırılmasınlar, belediye olanaklarından yararlandırılmasınlar, siyasi partiler tarafından oy deposu olarak görülmesinler, eğitim alanındaki bütün faaliyetleri yasaklansın. Türkiye’de laikleşme ve sekülerleşme siyaseti izlenip, din siyasetin dışında bırakılsın,din istismarı engellensin. Kurumsallaşmış ve siyasallaşmış dinin toplum açısında nasıl bir tehlike yarattığı geniş toplum kesimlerine anlatılsın.” ifadelerini kullandı.

Yaşlı'nın bu sözlerini alıntılayan sosyal medya kullanıcısı, "Beyefendiyi memnun edebilmek için hepimiz atesit olmalıyız anlaşılan" paylaşımını yaptı. Yaşlı, "Sizin gibileri ancak toplama kampında taş kırarken gördüğümde memnun olacağım" ifadesini kullandı. Yaşlı'nın tweeti sosyal medyada eleştirilirken Twitter'da kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Yaşlı'nın tweetini kaldırdı.

Yaşlı: 'Bizi ateist yapmadan rahat etmeyecekler’e karşı bir mübalağa

Prof. Dr. Gazi Çağlar, “Toplama kampı? Bu deyimi üstünde fazla düşünmeden kullanman son derece üzücü… Yazdıklarını şaşırdım ilk kez” sözleriyle Yaşlı'yı eleştirdi. Yaşlı Çağlar’a “Bizi ateist yapmadan rahat etmeyecekler’e karşı bir mübalağa hocam, üzülüp şaşıracak derecede ciddi bir şey değil” yanıtını verdi.

"Gulaglar tartışmasına mı girelim şimdi hocam?"

Çağlar, “Mübalağa bile yapılmayacak bir ad ‘toplama kampı’ Almanya faşizmi 1000’in üzerinde toplama kampı kurdu, yedi kitlesel yok etme kampı, Yahudiler, komünistler, Sovyet esirleri, milyonlarla yok edildi. Türkiye’de de öykünenler o terimle suç işledi. Hiçbir şekilde kullanamayız.” İfadesini kullandı. Yaşlı da “Gulaglar tartışmasına mı girelim şimdi hocam? Neyse uzatmayayım ben, selamlar” dedi.

“Yetmez dar ağacı kurun sallandırın … Ulan siz bu kafayla sittin sene iktidar olamazsınız bak, değiştirin bu kafayı.” diyen kullanıcıya da, “Giyotin var?” paylaşımını yaptı.