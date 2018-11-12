Fatih Ürek: Yediğim tokatı unutamadım

Şarkıcı Fatih Ürek, önceki akşam İstanbul’da bir mekânda sevenleriyle buluştu.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Ürek, “Bu işlerin başlangıcı benim. 90’lı yıllardan sonra bu işlerin başlangıcı ben oldum” dedi.

Bursa Devlet Tiyatrosu’nda oynarken şarkıcılığa başladığını ve oradaki yazlık yerlerden birinde sahne alırken bir kişiden tokat yediğini belirten Ürek, yıllar sonra o kişinin kendisini bularak özür dilediğini söyledi.

Yıllar içerisinde çok şeyler yaşadığını dile getiren şarkıcı, “Herkes bir şeyler yaşamıştır tabii ama en çok hatırladığım ve hayatımda büyük yer eden şey yediğim tokattı” dedi.