-FATİH ÜREK GÖZALTINDA DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Şarkıcı Fatih Ürek'in bir fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi. Ürek'in avukatları Sezgin Yıldırım ve Pelin Tümkaya Aşkar tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Bugün itibariyle çeşitli basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde sabaha karşı fuhuş operasyonunda müvekkilimiz Fatih Ürek'in gözaltına alındığına ilişkin tamamen gerçek dışı haberler yayınlanmıştır'' denildi. Fatih Ürek'in anılan operasyonda gözaltına alındığına ilişkin haberler nedeniyle kişilik haklarının maddi ve manevi olarak ağır saldırıya uğradığı öne sürülen açıklamada, Ürek'in bu durumdan son derece üzüntü duyduğu ifade edildi. Açıklamada, müvekkilin asılsız haber yapan kişi ve kurumlara karşı her türlü yasal yola başvurulmasını istediği de belirtildi.