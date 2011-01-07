T24 LogoT24 Logo
Gündem

FATİH ÜREK GÖZALTINDA DEĞİL İSTANBUL (A.A)

07 Ocak 2011 18:06

-FATİH ÜREK GÖZALTINDA DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Şarkıcı Fatih Ürek'in bir fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.  Ürek'in avukatları Sezgin Yıldırım ve Pelin Tümkaya Aşkar tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Bugün itibariyle çeşitli basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde sabaha karşı fuhuş operasyonunda müvekkilimiz Fatih Ürek'in gözaltına alındığına ilişkin tamamen gerçek dışı haberler yayınlanmıştır'' denildi.  Fatih Ürek'in anılan operasyonda gözaltına alındığına ilişkin haberler nedeniyle kişilik haklarının maddi ve manevi olarak ağır saldırıya uğradığı öne sürülen açıklamada, Ürek'in bu durumdan son derece üzüntü duyduğu ifade edildi.  Açıklamada, müvekkilin asılsız haber yapan kişi ve kurumlara karşı her türlü yasal yola başvurulmasını istediği de belirtildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24