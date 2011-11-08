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Fatih Ürek: Eğitimini alsaydım bakan bile olurdum

Fatih Ürek, çocukluktan beri denediği her işte başarıya ulaştığını söyledi.

08 Kasım 2011 02:00

T24 - “Sekiz Numarada Şenlik Var” ile sahnelerden sonra televizyonculuğa adım atan Fatih Ürek, çocukluktan beri denediği her işte başarıya ulaştığını söyledi. Siyasete girmeyi bile düşündüğünü belirten Ürek, “Eğitimini alsaydım bakan bile olurdum” dedi.
 

Okan Bayülgen’in yapımcılığında, hafta içi gündüz kuşağında yayınlanan “Sekiz Numarada Şenlik Var” programı ile ekrana gelen şarkıcı; bayram süresince her gün Antalya’da ve bayram sonu da Hollanda’da sahne aldı.


Fatih Ürek gazetecilerle yaptığı sohbette on parmağında on marifet bir insan olduğunu söyledi ve “Erzurum'da el kadar çocuktum, dikiş nakış öğrendim. Züccaciyede bardak-çanak sattım, kumaşçı, mobilyacı çıraklığı ve avukat kâtipliği yaptım. Tiyatroda oynadım, sinema filminde oynadım. Gazino patronluğu, işletmecilik yaptım. En son olarak da televizyona adım attım ve televizyonculuğu da çok sevdim. En büyük mutluluğu da sahnede yaşıyorum. İnsan yaptığı işi sevdiği sürece her şekilde mutlu oluyor” dedi.


Fatih Ürek söyleşi sırasında bir gazetecinin “Sizi her kesimden insan seviyor, farklı bir hayran kitleniz var. Siyasi partilerden de teklifler alıyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:


“Üniversite bitirsem siyasete girerdim. Milletvekili, bakan bile olurdum. Bunca tecrübem, bilgim, görgümle süper becerirdim”

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