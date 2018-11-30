Fatih Ürek: 3,5 milyon dolarlık evimi tefeciler aldı

Kardeşi yüzünden 3,5 milyon dolarlık evini kaybeden Fatih Ürek, merak edilenleri canlı yayında anlattı. Ürek, “Kardeşimle görüşmüyorum. Çok canım yandı” dedi.

Şarkıcı Fatih Ürek, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Ürek, şunları söyledi:

Demet ile Okan’ın barıştıklarını Demet’ten öğrendim. Tam olarak söylemedi ama ben anladım. Yeniden nikah masasına otururlar mı bilmiyorum. Onların bileceği şey.

Okan bana kızgın. Biraz mantıklı düşünürse, ben onların büyüğüyüm. Ben ‘Demet evliliğini kurtarmaya çalıştı, Okan ailesini seçti’ dedim. Ondan dolayı bozulmuş.

Çok kazık yedim. Son kaybım 3,5 milyon dolar. O gitti… Balmumcu’daki ev… 4 katlıydı… O bitti, gitti…

Bu işin başrolünde kardeşim var. Yanındakilerle bir kumpas kuruldu. Tefeci aldı o evi…

Benim kız kardeşimin hatası peçete kadar bile imzalı bir kağıt almamış. Parayı almış, tapuyu vermiş… Dava 10 sene devam etti.

Kardeşimle görüşmüyorum. Çok canım yandı. 2 kardeşim daha var, büyük ablam bana resmen annelik yapıyor.