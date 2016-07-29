Fatih Üniversitesi öğrencileri İstanbul Üniversitesi'ne yerleştirilecek

YÖK, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından Fatih Üniversitesi'nin tıp fakültesi dışındaki öğrencilerinin İstanbul Üniversitesi'ne yerleştirileceğini açıkladı.

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin, hangi üniversitelere yerleştirileceğiyle ilgili esasların karara bağlandığı, öğrenci sayısı fazla olan Fatih Üniversitesi'nin öğrencilerinin yerleştirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda, Fatih Üniversitesi öğrencilerine ilişkin kararın alındığı bildirildi.

Buna göre, Fatih Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ne, üniversitenin diğer programlarındaki öğrencileri ise İstanbul Üniversitesi'ne yerleştirilecek.