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Fatih Tezcan, ‘markası cemaate yakınmış’ dediği güneş gözlüğünü kırdı!
Güneş gözlüğünü kırdığı fotoğrafı Twitter'da paylaşan Fatih Tezcan, sosyal medyada alay konusu oldu
Analizmerkezi.com’un Genel Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan, Twitter’da kırdığı güneş gözlüğünün fotoğrafını paylaşarak, “Gözlüğü F. Gülen örgütüne yardım ve yataklık eden firmadan almışım. Yeni öğrendim. Akıbeti bu. Siz de ablukaya katılın” dedi.
Fatih Tezcan’ın bu ‘tweet’i, sosyal medyada alay konusu oldu.
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