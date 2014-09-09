Fatih Tezcan, ‘markası cemaate yakınmış’ dediği güneş gözlüğünü kırdı!

Analizmerkezi.com’un Genel Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan, Twitter’da kırdığı güneş gözlüğünün fotoğrafını paylaşarak, “Gözlüğü F. Gülen örgütüne yardım ve yataklık eden firmadan almışım. Yeni öğrendim. Akıbeti bu. Siz de ablukaya katılın” dedi.

Fatih Tezcan’ın bu ‘tweet’i, sosyal medyada alay konusu oldu.