T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Tezcan, ‘markası cemaate yakınmış’ dediği güneş gözlüğünü kırdı!

Güneş gözlüğünü kırdığı fotoğrafı Twitter'da paylaşan Fatih Tezcan, sosyal medyada alay konusu oldu

09 Eylül 2014 19:31

Analizmerkezi.com’un Genel Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan, Twitter’da kırdığı güneş gözlüğünün fotoğrafını paylaşarak, “Gözlüğü F. Gülen örgütüne yardım ve yataklık eden firmadan almışım. Yeni öğrendim. Akıbeti bu. Siz de ablukaya katılın” dedi.

Fatih Tezcan’ın bu ‘tweet’i, sosyal medyada alay konusu oldu.

 

ETİKETLER

fatih tezcangüneş gözlüğütepkikırdıcemaatparalel yapıhaber
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2014-09-09T19:31:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/fatih-tezcan-markasi-cemaate-yakinmis-dedigi-gunes-gozlugunu-kirdi,270243","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/fatih-tezcan-markasi-cemaate-yakinmis-dedigi-gunes-gozlugunu-kirdi,270243"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24