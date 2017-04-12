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Fatih Tezcan: Kadir Topbaş benden şikâyetçi olmuş, mahkeme yakalama kararı verdi

"Şahsıma savunma için davetiye gönderilmedi"

12 Nisan 2017 22:13

analizmerkezi.com isimli sitede yazar olan Fatih Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş’ın kendisinden şikâyetçi olması üzerine mahkemenin hakkında yakalama kararı verdiğini söyledi.

analizmerkezi.com isimli sitede bir köşe yazısı kaleme alan Tezcan, İBB Başkanı Topbaş’ın "İstanbul Fatih’te Vatan Caddesi üzerinde 'FETÖ'ye ait bir araziyi almak için İBB'nin 300 milyon lira verdiğini" iddia etmişti. Tezcan, yazısında “Bu para transferi Kadir Topbaş’ın intiharıdır! Artık istifası da yetmez!” ifadelerini kullanmıştı.

Tezcan, Topbaş’ın kendisinden şikâyetçi olduğunu ancak mahkemeye davet edilmeden hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi. Tezcan’ın Twitter’da paylaştığı mesaj şöyle:

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