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Fatih Tezcan: Erdoğan’ın canına kastedenlerin canı alınır, biline!

'Erdoğan’ı gözüne kestirenin gözü çıkartılır'

20 Mayıs 2015 15:45

“İki silahım yüzlerce mermim var, ben ölmeden cumhurbaşkanına kimse dokunamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu Başdanışmanı Yiğit Bulut’a, hükümete yakınlığı ile bilienen gazeteci Fatih Tezcan'dan destek geldi.

Kişisel Twitter hesabından, “Yiğit Bulut yalnız değil ve hatta az bile söylemiş…Recep Tayyip Erdoğan’a zarar geldiği an ödeyecekleri bedeli hayal bile edemezler…” diye yazan Tezcan, “Bu ülkenin halkının, bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gözüne kestirenin gözü çıkartılır. Canına kastedenlerin canı alınır. Biline!” tehdidinde bulundu. 

"Bu halkla daha fazla oynamayın" diyen Tezcan, "Anadolu'nun ayarını bozmayın.Millete saygılı, seçtiğine razı olun. Sonra efendileriniz sizi kurtaramaz. Nokta" ifadesini kullandı.

Tezcan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

 

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