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Medya

Fatih Tezcan: Binali Yıldırım kimseyi susturamaz!

"Kemal Öztürk, AK Parti adına hesap soramaz"

14 Mayıs 2017 17:37

analizmerkezi.com isimli sitede köşe yazarlığı yapan Fatih Tezcan, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Bedel ödemeden, ter dökmeden kimse AK Parti adına racon kesemez, kusura bakmasın. Kesiyorsa, onların sesini kesmesini de biliriz, öyle şey olur mu?" ifadesine tepki gösterdi. 

Gazeteci Cem Küçük “Artık AK Parti’nin bu radikal İslamcılarla da yollarını ayırması lazım" ifadesiyle iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarları arasında başlayan tartışmalar devam ediyor. 

Söz konusu tartışmaları Başbakan Binali Yıldırım'a soran Kemal Öztürk, "Siz fark etmiyorsunuz haklı olarak, çok yoğunsunuz ama özellikle bu Twitter denen mecrada AK Partililik adına, özellikle Reisçilik adına bazı isimler çok ağır hakaretlerle…" dedi; Yıldırım ise Öztürk'e  "Bedel ödemeden, ter dökmeden kimse AK Parti adına racon kesemez, kusura bakmasın. Kesiyorsa, onların sesini kesmesini de biliriz, öyle şey olur mu?" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Benim adıma Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşur. Başka kimse benim adıma söz sahibi değil. Kim konuşuyorsa fitne üretiyor" ifadesini hatırlatan Fatih Tezcan, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

 

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