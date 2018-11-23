Fatih Terim'in seçimi Robert De Niro

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hollywood filminde kendisini Robert De Niro'nun canlandırmasını istediğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, organizasyonda mücadele eden 4 takımın teknik direktörüne "Hollywood filminde karakterinizi kim oynayabilir?" diye soruldu.

Soruyu gülerek yanıtlayan Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, kendisini ABD'li yıldız aktör Robert De Niro'nun canlandırmasını istediğini söyledi. Türk teknik adamın yanıtı, videonun üzerinde "gülen yüz" ifadesiyle başa çekildi.

Videoda yer alan diğer teknik adamlardan PSG'li Thomas Tuchel, Jake Gyllenhaal'u, Hoffenheimlı Julian Nagelsmann ise Owen Wilson'ı seçti. Schalke 04'ün teknik direktörü Domenico Tedesco ise Nicolas Cage veya Robert De Niro cevabını verdi.