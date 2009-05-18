Fatih Terim'in parmağı koptu

‘Parmağın ucu denizden çıkarıldı’

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Göltürkbükü Beldesi'ndeki villasında ailesi ile birlikte tatil yapan Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün saat 10.00 sıralarında villasının özel iskelesine bağlı teknesiyle denize açılmak istedi. Halatları çözdüğü sırada tonoz ile halat arasına bir parmağını sıkışan Terim, hemen ilçedeki özel bir hastaneye götürülerek ilk müdahalesi yapıldı.Terim, özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından saat 14.00’te Bilen Air'e ait özel uçakla İstanbul'a gitti.Terim, Bodrum'da hastanede bulunduğu sırada olayı öğrenip kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunanlara, parmağının koptuğu ve yerine dikildiği iddialarının asılsız olduğunu belirterek, “Korkmayın önemli bir şey yok, küçük bir talihsizlik. Ben bu tür basit kazalarla yıkılacak adam değilim ama küçük bir operasyon gerekebilir” dediği öğrenildi.Terim’in, Milas-Bodrum Havalimanı’ndaki VIP bölümünden eli sargılı olarak geçtiği belirtildiKadıköy Acıbadem Hastanesi Mikrocerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Nalbantoğlu, Terim'in parmağının yerine dikildiğini söyledi. Nalbantoğlu, ameliyat sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in 3. parmağının uç ekleminde taşla halat arasında sıkışma sonucunda kopma meydana geldiğini belirtti.Nalbantoğlu, şu bilgileri verdi:"Zor yaralanma. Onun da nedeni, oluş yeri ve seviyesi itibariyle. Mevcut teknoloji ve teknik uygulanarak parmak yerine dikildi. Fakat bu tip yaralanmalarda bir hafta veya 10 gün süreyle dikilebilecek damarlar çok kısıtlı ve sınırlı sayıda ve ince olduğu için risk devam etmektedir. Bu nedenle yoğun tıbbi bakım altında Fatih Terim en az bir hafta 10 gün daha hastanede bakım altında olacak."Nalbantoğlu, tedavi sürecindeki beklentilerinin, Fatih Terim'in bu konuda kendisinin de çok istekli ve hırslı olması, tedaviyi sonuna kadar götürerek ve parmakta bir sorun olmadan bu işi atlatması olduğunu kaydetti.Ameliyatın yaklaşık 4-5 saat sürdüğünü belirten Nalbantoğlu, "Parmakta dolaşım var. Bizim için bu başarıyı gösteren fonksiyondan ziyade, parmağın yaşaması. Şu anda hedeflediğimiz dolaşım mevcut. Ama saatlik bazda bu değişebilir. Bekliyoruz" dedi.Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Nalbantoğlu, bir gazetecinin "Parmağın yerine dikilmesinde gecikme söz konusu mu?" yönündeki sorusuna, "Rekor derecede hızlı düzeyde müdahale edildi. Yaralanma geçirdikten sonra parmağının ucu denize düşmüş. Denizden parmağın ucunu dalgıçlar bulmuş. Ve çok hızlı bir şekilde yaklaşık 6 saatte hastanemize özel uçakla ulaşmış" yanıtını verdi.Bu arada Fatih Terim'e, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Metin Kazancıoğlu, Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray Yöneticisi Haldun Üstünel, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan da gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.