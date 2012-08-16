Fatih Terim'in maaşına yüzde 25 zam yapıldı

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın, Fatih Terim’in yıllık 2 milyon euro olan ücretini 2.5 milyon euroya yükselttiğiortaya çıktı. 2013’te yüzde 25 zam daha yapılacak tecrübeli hocanın senelik geliri 3 milyon 125 bin euroya çıkacak

Galatasaray’da başarı yine karşılıksız kalmadı. Nevzat Dizdar'ın Milliyet'teki haberine göre, geçen sezon yeniden sarı-kırmızılı takımın başına geçen ve silbaştan yarattığı ekiple ezeli rakip Fenerbahçe’nin önünde şampiyonluğu kucaklayan Teknik Direktör Fatih Terim’in bu başarısı kendisiyle yapılan sözleşmeye de yansıdı.

Terim’in yeni sözleşmesinde opsiyon maddesi kaldırılırken, tecrübeli teknik adamın ücretine de zam yapıldı. Galatasaray, geçen sezon 2 milyon euro kazanan sarı-kırmızılı çalıştırıcıya yeni protokolle yüzde 25 zam yaptı. Böylece Fatih Terim’in yıllık kazancı 2.5 milyon euroya çıkarıldı. Ayrıca gelecek sezon için Fatih Terim’in alacağı ücrette yine yüzde 25’lik bir artış olacağı belirtildi. Başarılı teknik adamın yüzde 25 oranındaki yeni artışla gelecek yıl kazanacağı rakamın ise 3 milyon 125 bin eura olacağı ifade edildi.

Ücret artışı konusundaki talebin Fatih Terim’den gelmediği ve yönetim kurulu ile Başkan Ünal Aysal’ın ortak kararı olduğu dile getirildi. Terim’in, “Ücret konuşmam. Siz belirleyin” dediği, ancak Aysal’ın “Hocam aldığınız her kuruşu sonuna kadar hak ettiniz. Sizi sadece bir teknik adam olarak görmüyoruz. Siz, Florya’nın her şeyisiniz” diyerek, tecrübeli teknik adamdan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdiği vurgulandı. Fatih Terim’in mukavelesine tazminat maddesini koydurmadığı da ifade edildi.

Şampiyonluk sonrası İtalya, Rusya ve Yunanistan’dan teklifler alan Fatih Terim’in takımdan ayrılacağı dedikoduları üzerine Başkan Ünal Aysal, tecrübeli teknik adamın sözleşmesindeki, “Taraflar her sezon sonu değerlendirme yaparlar” maddesini ve opsiyonunu kaldırarak görev süresinin sonuna kadar birlikteliğin devam edeceğini açıklamıştı. Bu gelişme sonrası Terim’le 2 yıllık yeni bir sözleşme yapılmıştı.