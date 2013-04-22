Fatih Terim'in küfür davası başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında, Medical Park Antalyaspor-Galatasaray maçında bir kadın taraftara küfür ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı.

Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Medical Park Antalyaspor taraftarı Mürüvvet Karaboğa, avukatı Rasim Demirkan ile Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala katıldı.

Duruşmada söz alan Karaboğa, arkadaşları Mustafa Akdoğan ve Ayşen Şen ile Mardan Stadı'nda oynanan Medical Park Antalyaspor-Galatasaray maçını izlemeye gittiklerini belirtti. Koltuklarının Galatasaray yedek kulübesinin hemen arkasında olduğunu anlatan Karaboğa, maçın son dakikalarında yan hakemin faul kararı verdiğini, bu sırada Terim'in hakeme küfrettiğini söyledi.

Terim'in küfürlerinin ardından tribündeki taraftarların tepki gösterdiğini dile getiren Karaboğa, bu sırada Terim'in taraftarlara dönerek el işareti yapıp küfrettiğini öne sürdü. Bunun üzerine kendisinin Terim'e "Hocam, ayıp olmuyor mu " dediğini belirten Karaboğa, 'Terim bana dönerek, 'kapat çeneni' dedikten sonra ağır şekilde küfredip görevlilerden dışarı çıkarılmamı istedi. Taraftarların önünde beni rencide etti. Görevliler de beni dışarıya çıkarttı' dedi.

Terim'in avukatı Epözdemir'in 'Siz hangi takımı tutuyorsunuz' sorusunu Karaboğa, "Fenerbahçeliyim ancak Antalyalı olduğum için Antalyaspor'u da destekliyorum. Antalyaspor'un birçok maçına gidiyorum' şeklinde cevapladı.

Karaboğa'nın avukatı Demirkan ise müvekkilinin hangi takımı tuttuğunun davayla ilgili olmadığını savundu. Demirkan, 'Olayın tanıklarından Ayşen Şen hem Fenerbahçeli hem de Antalyasporlu'dur. Her yıl kombine alarak memleketinin takımına destek veriyor. Diğer tanık Mustafa Akdoğan ise Adanalı'dır ve Galatasaray taraftarıdır. Oraya gidiş amacı da Terim'le fotoğraf çektirmektir' diye konuştu.

Duruşma sırasında Demirkan'ın, 'Bir özür her şeyi bitirirdi' şeklindeki sözlerine tepki gösteren Epözdemir, 'Olan bir olay için özür dilenir. Olmayan şey için neden özür dileyelim. Sizden özür dilemek zorunda değiliz. Yargılamayı etkilemeyin' dedi. Demirkan'ın tanık ifadelerini baskı altına aldığını, sözünü de sürekli kestiğini öne süren ve cübbesini çıkartan Epözdemir, 'Yargılamayı etkilemeye çalışıyor' diye konuştu. İki avukatın duruşma sırasında sözlü tartışması, hakimin araya girmesiyle sona erdi.

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen yardımcı antrenör Şaş, hakimin 'Maçta ne oldu' sorusuna, 'Hiçbir şey olmadı. Maç 0-0 bitti' yanıtını verdi. Şaş, iddia edildiği gibi Fatih Terim'in kimseye küfür etmediğini söyledi.

Davala ise yıllardır Terim'i tanıdığını, karşılaşmada Terim'in küfür etmediğini öne sürdü.

Duruşma, maçın orta hakemi Yunus Yıldırım ve diğer hakemler ile tanıkların dinlenmesi amacıyla 3 Temmuz'a ertelendi.

Epözdemir, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin beraat edeceğine inandığını söyledi. Yargılamanın amacının belli olduğunu savunan Epözdemir, şöyle konuştu:

'Yazılı ve görsel basın adliyeye çağrılarak kamuoyu oluşturulmak amaçlanmış. İddianame mahkemece kabul edilmeden basında yayınlandı. Bununla ilgili Adalet Bakanlığına şikayetçi olduk. Yargılamadaki iddialar hayatın olağan akışına aykırı. Yan hakeme edilen küfür, buna itiraz eden bir taraftar ve taraftara dönüp hakaret eden hoca. Bu iddialar mantık kurallarına aykırı.'