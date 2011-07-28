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Spor

Fatih Terim'in istifası cebinde!

Galatasaray'da önceki gün yönetimde yaşananlar yine suları bulandırdı. Fatih Terim’in yönetimde

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Galatasaray'da önceki gün yönetimde yaşananlar yine suları bulandırdı. Fatih Terim’in yönetimde kendisine ve yapılan transferlere karşı yöneltilen eleştirilere çok üzüldüğü hatta istifasını bile hazırladığı öğrenildi.



Milliyet'in haberine göre, Bütün gün yönetici Abdürrahim Albayrak’ın sakinleştirmeye çalıştığı, hatta gönlünü almak için başkan Ünal Aysal’ın Florya’ya gittiği Terim’in çok üzgün olduğu ve “Biz ne yaparsak G.Saray için yapıyoruz. Dışarıdan burası nasıl gözüküyor çok merak ediyorum. Bunları hak edecek bir şey yapmadık. G.Saray’ın birlik olması gerekirken yaşananlara bakın. Eğer benim gitmemle kulübü istedikleri gibi yöneteceklerse bunu onlara veririm” dediği öğrenildi.


Ne söyleyecek?

Terim’in bugün yapılacak Liverpool maçından sonra gerçekleştireceği basın toplantısı çok büyük önem kazandı. Camiada herkes Terim’in neler söyleyeceğini merakla bekliyor.


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