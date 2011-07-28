Fatih Terim'in istifası cebinde!

T24

Ne söyleyecek?

Milliyet'in haberine göre, Bütün gün yönetici Abdürrahim Albayrak’ın sakinleştirmeye çalıştığı, hatta gönlünü almak için başkan Ünal Aysal’ın Florya’ya gittiği Terim’in çok üzgün olduğu ve “Biz ne yaparsak G.Saray için yapıyoruz. Dışarıdan burası nasıl gözüküyor çok merak ediyorum. Bunları hak edecek bir şey yapmadık. G.Saray’ın birlik olması gerekirken yaşananlara bakın. Eğer benim gitmemle kulübü istedikleri gibi yöneteceklerse bunu onlara veririm” dediği öğrenildi.Terim’in bugün yapılacak Liverpool maçından sonra gerçekleştireceği basın toplantısı çok büyük önem kazandı. Camiada herkes Terim’in neler söyleyeceğini merakla bekliyor.