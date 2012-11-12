Fatih Terim'i kızdıran genç konuştu

1-1 berabere biten Mersin İdmanyurdu-Galatasaray maçının değerlendirildiği basın toplantısında soru sormak istediği Fatih Terim'in tepkisi üzerine kaçan gencin bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

Açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tepkisi üzerine basın toplantısının yapıldığı salonu terkederek stat dışına çıkan uzun saçlı, şık giyimli genç, kısa süre sonra da amatör bir kameramana konuştu.

Adını vermeyen genç, kameraya şu sözleri söyledikten sonra statyumun önünden uzaklaştı:

‘Kocaman'a da soru sormuştum, kötü niyetim yoktu’

"İleride gazeteci olmak istiyordum. Bu nedenle heyecanımı yenmek için bir soru sormak istiyordum. (Engin Baytar'ın cezasının bitmesi, Yekta'nın yükselen form grafiği, Melo'nun sakatlıktan çıkmasıyla ileride kadro şekillenmesi nasıl olacak) diye soru soracaktım. Kesinlikle kötü bir niyetim yoktu. Geçen sezon da yine Mersin'de Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a da soru sormuştum."

Terim kızmıştı

Pazar günkü toplantıda gazeteciler arasına karışan bir kişi, Fatih Terim'e, soru sormak istemişti. Terim ise gence, (Hangi gazetedensiniz) sorusunu yöneltmişti. Adı öğrenilemeyen kişi, herhangi bir gazeteden olmadığını söylemesi üzerine Fatih Terim, basın mensuplarına, "Biz size kendimizi teslim ediyoruz. Basın olmayan kişiye bana soru sordurtuyorsunuz. Böyle bir şey nasıl olabilir. Yoldan geçen biri gelip burada bana soru mu soruyor. Eğer böyle olursa bir daha basın toplantısına da gelmem. Böyle bir şey var mı?" diye tepki gösterip salonu terketmişti.