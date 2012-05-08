Fatih Terim'e Saracoğlu'nda loca hazırlandı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev randevuda şampiyonluk kupasının da Şükrü Saracoğlu'nda sahibini bekleyeceği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin şampiyon takıma kupasını hemen vermek istediği belirtildi.

Kadıköy'den puan çıkarması durumunda Galatasaray'a, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kupa verilip, verilmeyeceği konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. TFF'nin bu yaklaşımı sonrası konuk sarı-kırmızılı takım mutlu sona ulaşırsa ezeli rakibinin sahasında kupayı kaldıracak ve tarihi bir sonuç elde edecek. Fenerbahçe kazanırsa 50 binin üzerinde taraftarı ile zorlu sezonu şampiyon tamamlamanın sevincini stadında doyasıya yaşayacak.

PFDK tarafından 3 maç ceza verilen Fatih Terim'in ise maçı statta nereden izleyeceği tartışılmaya başlandı.

Cezası kalkmadığı takdirde yedek kulübesi, soyunma odası koridorları ve basın toplantısına girme yasağı bulunan Terim'in 50 bin kişinin arasında maçı izlemesi riskli görünüyor ama Fenerbahçe Yönetimi'nin bir locada tecrübeli teknik adamın güvenli bir şekilde takımını izlemesi için zemin hazırlayacağı öğrenildi. Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki son maçta tribünlerden gelen yabancı maddeler nedeniyle alnı yarılan Terim'e, Fenerbahçe Kulübü'nün güvence vereceği ve bir locada Terim'in ağırlanacağı, özel güvenlik elemanlarının da çevresinde bulunacağı belirtildi.

Taraftarlara gelince; derbi maçın biletleri yarından itibaren önce kongre üyelerine satışa çıkacak. Perşembe günü ise FB Taraftar kartları olan kişiler satın alabilecek. 52 500 kapasiteli Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda güvenlik koridorları, merdiven boşlukları nedeniyle kapasite 50 300'e düşüyor. Yaklaşık 30 bin kombine kart sahibi taraftarlar da hesaba katıldığında geriye yaklaşık 20 bin bilet kalıyor. Kongre üyeleri, Divan üyüleri, kart sahipleri, özel misafirler ve sponsorlar hesaba katıldığında geriye genel satış için en fazla 12 bin bilet kalıyor. Cuma günkü genel satışta bu 12 bin bilete yaklaşık 100 bin talebin olacağı düşünüldüğünde, bilet kuyraklarındaki tartışmaları ve kavgaları tahmin etmek çok zor görünmüyor.

Maçın hakeminin ise bir sürpriz yapılmadığı takdirde Cüneyt Çakır olacağı açıkca görünüyor...