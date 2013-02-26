Fatih Terim'e 5 maçlık ceza yolda...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Orduspor karşılaşmasında hakeme söylediği sözlerden dolayı tribüne gönderildi. Daha önce hakaretten aldığı 2 maçlık cezası ertelenen Terim'in, iki cezayı birden çekeceği, bunun 5 karşılaşmadan az olmayacağı ifade edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Orduspor maçında hakem Serkan Çınar tarafından tribüne gönderildi, sarı-kırmızılı teknik adam yandı.

Skorer'in haberine göre, maçın ilk yarısında hakem yönetiminden memnun kalmayan Terim, devre arasında hakemle karşı karşıya geldiği ve burada ağır sözler sarf ettiği belirtildi. Bu sözlerin hakem raporunda yer alacağı belirtildi.

Terim'in dünkü bu konuşmaları, ekstra cezaları da beraberinde getirecek. Geçen sezon Trabzonspor ile 3 Mayıs'ta oynanan karşılaşmada, hakem Cüneyt Çakır'a hakaret eden Terim, üç maç soyunma odalarına ve yedek kulübelerine girme cezası almıştı. Bunun birini çeken Fatih hoca, daha sonra Tahkim Kurulu'na müracaat ederek, hatasını kabul etmiş, özür dileyerek cezanın ertelenmesini sağlamıştı.



Fatih Terim’in başını yakacak 42. madde şöyle:



MADDE 42 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET ve TEHDİT

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan;

(a) Futbolculara iki ila beş; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise üç ila yedi müsabakadan men cezası alır.



Ayrıca Terim’in ertelenen cezasını bozacak madde de şöyle:



MADDE 103 - YAPTIRIMIN ERTELENMESİ

(1) Aşağıda belirtilenler haricindeki disiplin yaptırımları ertelenebilir:

a) uyarı,

b) kınama,

c) hak mahrumiyeti

(2) Yaptırımın uygulanması en az bir yıl ve en fazla beş yıl süreyle ertelenebilir. İstisnai durumlarda bu sürenin uzatılması veya ilgili kişinin TFF yetki alanından çıkması halinde yaptırımın ertelenmesi mümkündür.

(3) Erteleme süresi içerisinde, ihlalin tekerrürü halinde, yetkili kurul, kural olarak, asıl yaptırımın uygulanmasına hükmeder. Bu yaptırıma ikinci ihlal için öngörülen yaptırım eklenir.