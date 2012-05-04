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Spor

Fatih Terim'e 3 maç ceza

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi

04 Mayıs 2012 20:24

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı karar şöyle; "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 04.05.2012 tarih ve 109 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 02.05.2012 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının idari tedbir tarihi olan 03.05.2012 tarihinden itibaren başlatılmasına, (oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in aldığı cezanın FDT'nin 105. Maddesi uyarınca "Bir yıl" süreyle ertelenmesi gerektiği yönünde karşı oy: Av. Yusuf Reha Alp Karar verilmiştir."

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