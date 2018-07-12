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Spor

Fatih Terim'den Yerry Mina itirafı

Terim, spor müdürlerinin sorularını yanıtladı

12 Temmuz 2018 16:49

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Instagram hesabından spor müdürlerinin sorularını yanıtladı. Terim, Dünya Kupası ve transferle ilgili bir soruya verdiği yanıtta adı Fenerbahçe ile de anılan Yerry Mina ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

Terim, "Dünya Kupası'nda beğendiğim oyunculardan bir tanesi stoper Yerry Mina. Açıkçası, onunla ilgilendiğimiz de doğrudur. Oynamıyordu genel olarak, yedekti. Kolombiya'da ilk maç oynamadı, yedekti. Hatalı goller yeyince ilk maçta değiştirdiler. Yerry Mina konusu böyle..." dedi. 

Sezonun 2. yarısını Barcelona'da geçiren Mina, Dünya Kupası'nda üstüste 3 maçta da gol atarak bunu başaran ilk defans oyuncusu olmuştu.

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