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Spor

Fatih Terim'den TFF'ye ikinci ihtarname!

Terim'in görevine 26 Temmuz'da son verilmişti

17 Ekim 2017 18:22

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Milli Takımlar'daki görevine son verilmesinin ardından 12 aylık alacağını tahsil etmek için harekete geçen Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu’na ikinci ihtarnameyi de gönderdi.

Terim’in görevi, 14 Temmuz’da Alaçatı’da bir restoranda kavgaya karışmasının ardından 26 Temmuz’da son bulmuştu.

Terim’in avukatı, TFF'ye ihtarname çekerek bir yıllık alacağı 3,5 milyon Euro'yu istemişti.

Terim’e federasyondan, “Mahkemeye gitsin” yanıtı gelmişti.

Demirören’le anlaşma: 3.5 milyon Euro

Habertürk’ten Meriç Müldür’ün haberine göre,Terim, bir yıllık maaşının karşılığı 3.5 milyon Euro için ikinci ihtarnameyi federasyona gönderdi.

Görevine 2013’ün ağustosunda başlayan Terim’le beş yıllık sözleşme imzalanmıştı. Terim’in mukavelesi, bitime 16 ay kala tek taraflı olarak feshedilmişti.

Terim, kalan sürenin tamamındaki alacaklarını isteseydi, 4.66 milyon Euro'ya (19.5 milyon lira) hak kazanacaktı. Ancak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’le 12 aylık alacağı 3.5 milyon Euro üzerinden anlaşmaya varan Terim, ilk ihtarnamede de bu rakamı istemişti.

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