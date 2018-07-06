Fatih Terim'den Muslera paylaşımı

\"Uruguay\'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera\'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim\"

İSTANBUL / DHA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa\'nın Uruguay\'ı 2-0 mağlup ettiği maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Karşılaşmayı kızı ile birlikte tribünden takip eden tecrübeli teknik adam, kupaya veda eden Uruguay\'ın kalesini koruyan Sarı-kırmızılı oyuncuları Fernando Muslera için, \"Maç sonunda Uruguay\'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera\'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim\" ifadelerini kullandı.

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