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Spor

Fatih Terim'den "Kendisi milli takımı seçti" diyen Ünal Aysal'a yanıt

Fatih Terim sosyal medyadan paylaştığı mesajda #BaşkaGSyok etiketini kullandı

10 Ocak 2018 03:52

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal ile Fatih Terim arasında başlayan gerilimde tansiyon yükseliyor. Terim, “En son antrenmanda kalmıştık” açıklamasına “Fatih hocayı biz göndermedik, kendisi milli takımı seçti” cevabını veren Ünal Aysal’a gece geç saatlerde yaptığı Twitter paylaşımı ile yanıt verdi. 

#BaşkaGSyok hashtag’iyle paylaştığı mesajda Terim, “İkinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımızı takımımıza ayırıyor, boşa zaman harcamak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal, katıldığı bir televizyon programında kendi döneminde Fatih Terim’in görevine son verilmediğini, tecrübeli çalıştırıcının kendi isteğiyle milli takımı seçtiğini dile getirmişti.

Bu açıklamanın üzerinde Twitter hesbından bir paylaşım yapan Terim’in mesajı şöyle:

“Değerli Galatasaraylılar, bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu, gerçek dışı iddia,yorum, haber ve ithamları duyuyorum. Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi; ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımızı takımımıza ayırıyor, boşa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun”

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fatih terimünal aysalgalatasaraymilli takım

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