Fatih Terim'den Hamzaoğlu'na: Dalga mı geçiyorsun?

Hamza Hamzaoğlu ile Galatasaray'ın yollarının sürpriz bir şekilde ayrılması herkesi olduğu gibi Fatih Terim'i de şaşırtmış.

Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü Arif Kızılyalın, Fatih Terim ile Hamza Hamzaoğluarasında yaşanan ilginç telefon trafiğini NTV Spor'dan Erbatur Ergenekon'a anlattı.

Yaşananları anlatırken adını vermese de net bir şekilde Terim'i işaret eden Arif Kızılyalın, önce Hamzaoğlu'nun Terim'e, ardından Terim'in Hamzaoğlu'na açtığı telefonlarda konuşulanları aktardı. İşte Hamzaoğlu'nun Galatasaray'dan gönderildiği toplantıdan önce ve sonra yaşananlar.

Toplantıdan önce Hamzaoğlu: İyi gidiyor hocam

Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray ile bağlarının koptuğu TT Arena'daki toplantıya gitmeden önce Fatih Terim'i arar. Terim nereye gittiğini sorunca Hamzaoğlu, "TT Arena'ya çağırdılar hocam, gideceğim geleceğim, sonra da idman programını yapacağım, yarınki idmanı sert tutacağım biraz" der. Terim'in takımda işlerin nasıl gittiği yönündeki sorusuna ise Hamzaoğlu "4 puan gerideyiz ama iyi" diye yanıt verir. Ardından TT Arena'ya varır ve görevden alınmasıyla sonuçlanan şok toplantı yaşanır.



Toplantıdan sonra Terim: Dalga mı geçiyorsun?

Toplantının ardından bu kez Fatih Terim, Hamza Hamzaoğlu'nu arar ve "Oğlum sen bizimle dalga mı geçiyorsun. Biraz evvel herşey iyi diyordun şimdi görevden alınmışsın" der. Hamzaoğlu'nun dert yanması üzerine ise Terim "Zaten biz de gönderildiğimizi antrenmandayken öğrendik. Üzülme; olur böyle şeyler. Sen 3 kupayla anılacaksın" diyerek eski yardımcısını teselli eder.