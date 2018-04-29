Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması: 'Nerede kalmıştık?'

Galatasaray, teknik direktörü Igor Tudor'un ayrılmasının ardından 'İmparator' lakaplı Fatih Terim'le görüşmelere başladıklarını açıkladı. Açıklama, Fatih Terim'in kendi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek, "Nerede kalmıştık" mesajını paylaşmasını takiben geldi.

DHA'nın haberine göre Galatasaray'ın görüşmelere başladığı tecrübeli teknik direktörün, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

Temmuz ayında Fatih Terim Türkiye Futbol Direktörlüğü'nden istifa ettiğini açıklamıştı.

Terim'in Milli Takım'daki üçüncü döneminin sonunu getiren olay ise, kimilerine göre Temmuz ayında Çeşme'de yaşanan bir kavgaydı. Yanında bulunan kalabalık bir grupla birlikte Alaçatı'daki bir restorana giden Terim'in damadının restoranı ile bu restoran arasında çıkan bir kavgaya karıştığı ortaya çıkmıştı.

Terim bu olayın Milli Takım'daki göreviyle alakalı olmadığını belirterek, "ailesel" bir durum olduğunu ifade etse de, olaydan bir buçuk hafta sonra Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı yazılı açıklamada "Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Yönetim Kurulu son olarak 2013 yılında Teknik Direktör Fatih Terim ile yollarını ayırmıştı.