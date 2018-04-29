T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması: 'Nerede kalmıştık?'

Temmuz ayında Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa eden Fatih Terim, Twitter hesabından Galatasaray'ı da etiketleyerek, "Nerede kalmıştık?" mesajını paylaştı. Galatasaray kısa süre sonra beklenen açıklamayı yaptı: 'Fatih Terim yuvaya dönmüştür'

29 Nisan 2018 20:30

Galatasaray, teknik direktörü Igor Tudor'un ayrılmasının ardından 'İmparator' lakaplı Fatih Terim'le görüşmelere başladıklarını açıkladı. Açıklama, Fatih Terim'in kendi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek, "Nerede kalmıştık" mesajını paylaşmasını takiben geldi.

https://twitter.com/GalatasaraySK/status/943943543260934149

DHA'nın haberine göre Galatasaray'ın görüşmelere başladığı tecrübeli teknik direktörün, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

https://twitter.com/fatihterim/status/943934216177319936

Temmuz ayında Fatih Terim Türkiye Futbol Direktörlüğü'nden istifa ettiğini açıklamıştı.

Terim'in Milli Takım'daki üçüncü döneminin sonunu getiren olay ise, kimilerine göre Temmuz ayında Çeşme'de yaşanan bir kavgaydı. Yanında bulunan kalabalık bir grupla birlikte Alaçatı'daki bir restorana giden Terim'in damadının restoranı ile bu restoran arasında çıkan bir kavgaya karıştığı ortaya çıkmıştı.

Terim bu olayın Milli Takım'daki göreviyle alakalı olmadığını belirterek, "ailesel" bir durum olduğunu ifade etse de, olaydan bir buçuk hafta sonra Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı yazılı açıklamada "Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Yönetim Kurulu son olarak 2013 yılında Teknik Direktör Fatih Terim ile yollarını ayırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TemmuzTürkiye Futbol DirektörlüğüFatih Terim TwitterGalatasarayTerimIgor TudorFatih TerimAçıklama Fatih TerimDHASüper LigGöztepeFatih Terim Türkiye Futbol DirektörlüğüTerim Milli TakımYanındaAlaçatıMilli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24