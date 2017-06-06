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Spor

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

"Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm..."

06 Haziran 2017 23:28

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, dün Milli Takım uçağında Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasıyla ilgili basın mensupları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Terim, "Çok üzgünüm gerçekten olmamasını dilerdim. Arda için de sizin içinde çok üzgünüm. Keşke olmasaydı. Yaşanan olay 12'nci sıradaydı ben 1'inci sıradaydım, görmedim" dedi.

Milli Takımı bıraktı

Gazeteci Bilal Meşe'nin boğazını sıkıp, sinkaflı küfürler ederek saldıran Arda Turan, pişman olmadığını belirterek "Kuş gibi hafifledim" dedi. Turan, Milli Takım'daki kariyerini de sonlandırdığını açıklamıştı.

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