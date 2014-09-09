Fatih Terim 'volkan'ları karıştırdı

Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim, bir basın mensubunun “Volkan konusunda ne söylemek istersiniz?” sorusu üzerine önce sustu, ardından gazeteci, “Ben Volkan Demirel'i değil, patlayan volkanı kastettim” deyince rahatladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu ile medya mensuplarının karşısına çıkan Terim, yöneltilen soruları yanıtladı.

İyi bir rakibe karşı sahada olacaklarını belirten Fatih Terim, "Özellikle fizik güçleri üst seviyede. Dikkat etmemiz gereken bir maç. Muhakkak ki iyi bitirmek önemlidir ama iyi başlamak da önemlidir. Mümkünse biz de iyi başlama niyetindeyiz. Oyuncularımdan istediğim, tüm enerjilerini, kişiliklerini ve yüksek performanslarını bu maça yansıtmaları. İnşallah öyle olacak. İyi bir maç olacağından hiçbir şüphem yok. Sonuçta umarım gülen taraf biz oluruz" dedi.

Avantaj ve dezavantajlar

Fatih Terim, İzlanda maçı öncesi milli takımın avantaj ve dezavantajlarının ne olduğu yönündeki bir soru üzerine, şunları söyledi:

“Özellikle maç öncesi bunu adlandırmak çok kolay değil. Biz olumlu oynayarak maç kazanmak isteyen bir ekibiz. Oynamayı kendimize prensip edinmiş bir takımız. Bu durum, ümit ederim bizim avantajımıza olacaktır. Katı dizilişler yerine, esnek sistemlerle oynayan bir takımız. Saha içinde belirli şekillere dönebilecek olgunluğa ulaşmış bulunuyoruz. Bu şekilde taktiğimizi ve sistemimizi esnetebiliyoruz. Bu da bizim için önemli bir avantaj. Oyuncularımız farklı pozisyonlarda oynayabiliyorlar. Kaybetmeme reaksiyonu oluşmuş durumda. Bu kaybetmeyeceğiz manasında değil, kolay kaybetmeyeceğimiz manasında."

Milli takımın sahada beklentilerin altında kalan bir futbol sergilemesinin kendisini hep üzdüğünü dile getiren Fatih Terim, şunları söyledi:

“Ben, beklediğimizin dışına düştüğümüz zaman üzülüyorum. Yoksa oyun içinde hatalarımız olabilir. Uluslararası seviyelerde güçlü takımlarla oynuyoruz. Beklediğimizin çok dışında bir 45 veya 60 dakika beni tedirgin ediyor. Yoksa pozisyon tabi ki vereceğiz. Kazanmak için bir şeyleri feda ediyor, risk alıyoruz. Çok adamla hücum ediyoruz ama beklemediğimiz, seviyemize yakışmayan bir şeyler olduğu zaman, o beni tedirgin ediyor. Bu tip sürprizler bana ürkütücü geliyor. Yoksa diğer şeyleri çözeriz. Mesela son yaptığımız Danimarka karşılaşması, hazırlık maçından çok öte oldu. İki yarı arasında dağlar kadar fark vardı. Bu olmamalı. Sonunu iyi bitirdik ama her iki devrede de kalıplaştırıp oynamamız gereken bir futbol seviyesi olmalı."

‘Volkan’ sorusu şaşırttı

Bir basın mensubunun "Volkan konusunda ne söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusu Fatih Terim'i şaşırttı. Sorunun ardından kısa bir süre sessiz kalan Terim, "Hocam Volkan Demirel değil, buradaki volkanın faaliyete geçmesiyle ilgili görüşünüz soruldu" denilmesi üzerine, cevap vermeye başladı ve "Ben de Volkan deyince..." demekle yetindi.

Artık İzlanda'ya geldiklerini ve volkan konusunda önemli bir durum beklenmediğinin kendilerine aktırıldığını söyleyen Terim, "Olabilecek bütün şeyleri birlikte göğüsleyeceğiz. Ben herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum ama neler olabileceğini de bilemiyorum. Şu an herhangi bir sıkıntını bulunmadığı söylendi. Tabi ki özellikle depremlerin psikolojisi her insanda ayrı ama merak etmeyin, en kötü deniz yoluyla hep beraber gideriz. Birbirimize dayanak olarak tüm gelebilecek hadiselere göğüs gereriz. Önce oyuncularımızı korur, sonra da siz basın mensuplarına bakarız" ifadesini kullandı.

Emre Belözoğlu: Çok iyi hazırlandık

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu ise yaptığı açıklamada, İzlanda maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Milli takım olarak son 2 turnuvada finallere katılamadıklarını hatırlatan Emre, "2016 Avrupa Şampiyonası'na gitme arzusu içinde bu turnuvaya başlıyoruz. Çok önemli bir maç ve öncesinde çok iyi hazırlandık. Danimarka gibi önemli bir rakiple de hazırlık maçı oynadık. O maçtan yaptığımız doğru ve yanlış şeylerin dersini çıkardık. İzlanda maçı öncesi hocamız bizi çok iyi hazırladı. Bu turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çünkü 2016 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmek istiyoruz ve bunu başaracak güçteyiz. İnşallah yarın kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu.

Son birkaç günde İzlanda'nın maçlarını izlediklerini ve rakibin özellikle kendi sahasında etkili olduğunu vurgulayan Emre, "Önde basmaya çalışıyorlar ama zaafları da olan bir takım. Böylesine yüksek seviyedeki maçlarda küçük ayrıntılar maçı etkileyebiliyor. İnşallah yarın maçın tamamında iyi konsantre olursak, İzlanda'yı yenebilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde görüşlerini belirtti.