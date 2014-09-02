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Spor

Fatih Terim, Volkan Demirel'i neden kadroya almadı?

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Volkan Demirel'i kadroya almama nedeninin onun lehine olacağını söyledi

02 Eylül 2014 00:42

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Lig TV'de Mustafa Denizli ve Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtladı. Terim, Volkan Demirel'i kadroya almamasının uzatılmaması gerektiğini dile getirdi.

Sporx'in haberine göre, Fatih Terim konuyla ilgili şunları söyledi: "Volkan'ı formda olduğunda da formda olmadığında da çağırdım. Diğer futbolcular dahil hepsi evladım. Volkan'ın burada olmamasına karar verdiysem onun da lehine olabilecek bir iştir. Bugün yok yarın olacaktır. Bu konuyu uzatmanın polemik yapmanın manası yok.

Statlar boş, boş kalacaktır. Dünyanın her tarafında yöneticilerin asli görevlerinden biri de stadı doldurmaktır. Bunun bazı sebepleri var. Seyirci, futbolun en önemli unsuru. Seyircinin gelmemesi ekonomik de bir sorun. Burada hepimizin görevleri var. Bugün yazılı ve görsel basın da bu durumdan etkilendi." ifadelerini kullandı.

 

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