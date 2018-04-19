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Spor

Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL / DHA Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında dün akşam oynadıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ed

19 Nisan 2018 19:57

İSTANBUL / DHA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında dün akşam oynadıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği\'nce PFDK\'ya yapılan sevk raporu şöyle;
\"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM\'in 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR\'ın aynı müsabakadaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"

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