Fatih Terim, Ozan Tufan'ın peşinde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Sakaryaspor'la oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklama, büyük kulüpler arasında ciddi bir transfer hazırlığı olduğu şeklinde yorumlandı. Artık Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kendi arasında oyuncu alım satımı yapması gerektiğini dile getiren Terim’in aklında, milli takımda sürekli şans verdiği isimlerden Ozan Tufan’ın olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'tan da oyuncu istiyor

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe’de sıkıntılı günler geçiren 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki günlerde nabız yoklamayı düşünüyor. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe transfere onay verirse, bu hamle Türk futbolu için yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Terim’in sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş’tan da 1-2 isim almayı düşündüğü, kendi kullanmadığı oyuncuları da bu kulüplere önermek istediği ifade ediliyor.

Her yerde oynattı

Ozan Tufan 2015 yazında 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer oldu. Fatih Terim, A Milli Takım’ı çalıştırırken, Ozan Tufan’dan hem orta sahada hem sağ bekte hem de stoper olarak faydalanmıştı. Terim'in genç oyuncudan benzer şekilde Galatasaray’da da faydalanmayı beklediği ifade edildi.

Terim ne demişti?

“Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kendi içinde sirkülasyon yapabilirse zaten dışardan oyuncu almayız. Biz vermiyoruz, onlar vermiyor, oraya gitme diye mukavelesine madde koyuyoruz. Bizde başarılı olmayan oyuncular her takıma gidebilmeli. Bu durum ekonomik de değil, mantıklı da değil. ‘Bizde başarılı olmadı, orada oldu mu’ korkutuyor? Aşı tutmamıştır. Kendi içimizden halledemediğimiz sürece dışarı bakıyoruz. Bunu bir kırabilirsek... Bende diyelim ki 3 santrfor, 2 bek, 4 orta saha var. Verebilirim gitmek istiyorsa. Bunu kendi içimizde halledebilirsek çok iyi olacak.”

Terim'den açıklama: Ozan Tufan'ı hiç istemedim

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, 4 büyük kulübün kendi arasında transfer yapması gerektiğini söylediği açıklamasına ilişkin olarak, "Bir takımın kendinde düşünmediği her oyuncuyu kastettim. Bazı magazin severler Ozan Tufan'a bağladı işi. Ama ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim" diye konuştu.