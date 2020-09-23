Fatih Terim: Olmadığı zaman almak zor; herkes 'niye orta saha yok' diyor, halledemiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu. Terim, transfer tartışmalarına ilişkin, "Olmadığı zaman almak zor, zamanında almak daha da zor. Herkes niye orta saha yok, niye o yok diyor. Halledemiyoruz, halledemedik. Biz Galatasaray'da böyle yetiştik, bir refleksimiz olmalıdır. Kadromuz neyse onunla en iyi yerleri isteriz" dedi.

Terim, basın toplantısında son dönemdeki transfer ve kulüplerin mali durumu tartışmalarına değindi. "Ben bu işin çok da kolay düzeleceğine inanmıyorum. Ne kadar geliriniz olursa olsun bu giderlerle veya borçlarla işin doğrusunu veya istediğiniz zaman istediğinizi yapmanız zor" diyen Terim, "Avrupa'yla makas açıldı diye birçok kez üstüne basa basa bu yüzden söylüyorum. Burada konuşulan rakamların Avrupa'da konuşulduğu yok" ifadesini kullandı.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Pandemi sonrası ideal oyunumuza tekrar kavuşamadık ama ara sonrası oynadığımız ilk oyunda yapılanlar bizi etkiledi. 15-20 saniye ofsaytın oynatılması, Muslera'nın ayağının kırılması, üstüne Andone'nin ayağının kırılması. Altından kalkamadık o sürecin.

Çok uzun zamandır gelecekle, futbolumuzla ve Galatasaray'la ilgili konuşmak istiyorum. beIN Sports'ta vardı böyle bir program ama yapamadık, iptal ettik, bendeydi kabahat. En azından Galatasaraylılara konuşmak istiyorum tarihe not düşmek için.

Konu, transfer yapma ihtimalimizin çok zor olması. Zaten satmadan alamazsın diye başladık. Aldığımızdan fazla satmışız, alım-satımda kara geçmişiz, kupa almışız, şampiyon olmuşuz. Kulübümüzün bunun altından kalkabilmesi için birçok elementin bir araya gelmesi lazım.

Olmadığı zaman almak zor, zamanında almak daha da zor. Herkes niye orta saha yok, niye o yok diyor. Halledemiyoruz, halledemedik. Biz Galatasaray'da böyle yetiştik, bir refleksimiz olmalıdır. Kadromuz neyse onunla en iyi yerleri isteriz.

Yönetimlerin de işi zor. Almazsanız niye almadınız, alırsanız niye almadınız diye şartlara maruzlar ama bunların hiçbiri çözüm değil. Ekime kadar alabileceğimiz ne varsa hepsini alırız biz yine.

Ben bu işin çok da kolay düzeleceğine inanmıyorum. Ne kadar geliriniz olursa olsun bu giderlerle veya borçlarla işin doğrusunu veya istediğiniz zaman istediğinizi yapmanız zor.

Avrupa'yla makas açıldı diye birçok kez üstüne basa basa bu yüzden söylüyorum. Burada konuşulan rakamların Avrupa'da konuşulduğu yok.

Ben de konuşmak istiyorum. Doğruların en doğrusunu anlatmak lazım, herkesin bilme hakkı var. Sanki var da almıyoruz veya niye ayarlamadınız gibi bir sürü şey var.

Artık başka şeyleri konuşmalıyız. Borçların ödenmesinin ve bitmesinin rasyonel olmadığı bir ortamdayız. Onu da divanda veya başka bir yerde söyleyeceğim.

Elimizdeki kadronun fizik kalitesini ve oyun profillerini doğru analiz ettiğimize inanıyorum. Böyle bir hazırlık devresi düşündük. Pandemi olmasaydı da kampa yurt dışına gitmeyecektik bu sene.

Sabah buluştuk, idmanlarımızı, çalışmalarımızı yaptık, akşam da evlerine yolladık herkesi. Daha iyi oldu. Onları dört dörtlük analiz ettik ama onlar da dört dörtlük çalıştılar.

Ne ben ne ekip arkadaşlarım ne de oyuncularımız bir iki maç kazanmayla havaya girilmeyeceğini biliyoruz. Ancak bulunulan konumun da takdir edilmesini isteriz."