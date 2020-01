'Fatih Terim Milli Takım'dan 67.6 milyon TL kazanacak'

A Milli Takım, Adana’daki Kuzey İrlanda milli maçına çıkmadan 2 saat önce hazırlanan bir basın toplantısıyla, Fatih Terim 5 + 2 yıl için sözleşme imzalamıştı. İmza törenine, “bu sefer gerçek” diyerek giren TFF Başkanı Yıldırım Demirören, imzalanacak dosyayı gülümseyerek medyaya göstermişti. O dosya, Fatih Terim’in görev tanımından, primlerine kadar pek çok çarpıcı ayrıntıyı gözler önüne serdi. Sözleşme, “reform” süreci başlatan Fatih Terim’in görev tanımını, Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla yapıyor.

Taraf'tan Fatih Kuşçu'nun haberine göre, Yıldırım Demirören’in, basın mensuplarına gösterdiği sözleşmenin içeriği aynen şöyle:

1- Sözleşmenin konusu: Türkiye futbol direktörü

Türkiye A Milli Futbol Takımı Türkiye Futbol Direktörü isim tanımı ile görev yapacaktır. İş bu sözleşme ile Türkiye Futbol Direktörü ile Federasyon arasındaki çalışma koşulların ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

2- Sözleşmenin süresi

İş bu sözleşme 15.11.2013 ile 15.11.2018 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

3- Ücret ve primler

A) Federasyon, Türkiye Futbol Direktörü’ne her bir sözleşme yılı için, yıllık net 3.500.000 (üçbuçuk milyon avro) ödeyecektir. Federasyonun tek taraflı olarak uzatması halinde, sabit ücreti her yıl %5 oranında arttırılacaktır. Ücrete ilişkin her türlü yasal ödenti federasyon tarafından yapılacaktır. Ücretler ait olduğu yılın her ayın son günü eşit taksitlere bölünerek ödenecektir.

B)Türkiye Futbol Direktörü, A bendinde yazılan sabit ücretin yanında aşağıda yazılan performans kriterlerine hak kazanır. Sözleşme süresince Türkiye Futbol Direktörü yönetimindeki A Milli takımın Dünya Kupası Finallerine katılmaya hak kazanması halinde ayrıca 750.000 EURO

Dünya Kupası gruplarından son 16’ya kalınması halinde ayrıca 750.000 EURO

Dünya Kupası yarı finaline kalması halinde ayrıca 500.000 EURO

Dünya Kupası Finaline kalması halinde ayrıca 750.000 EUR

Dünya Kupası Şampiyonu olunması halinde ayrıca 1.500.000 EURO

Türkiye Futbol Direktörü’ne ödenecektir.

Buna göre Fatih Terim 7 yıl görev yapması durumunda zamlarla birlikte toplam 24.6 milyon euro yani bugünkü kurlara göre 67.6 milyon TL kazanacak. Terim Dünya Kupası’nı kazanması durumunda ise primlerle birlikte kazancı 28.3 milyon euro yani 77.1 milyon TL’ye yükselecek.