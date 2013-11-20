T24 LogoT24 Logo
Spor

'Fatih Terim Milli Takım'dan 67.6 milyon TL kazanacak'

Futbol Federasyonu ile 5+2 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim’in sözleşmesindeki ayrıntılar ortaya çıktı

20 Kasım 2013 17:58

A Milli Takım, Adana’daki Kuzey İrlanda milli maçına çıkmadan 2 saat önce hazırlanan bir basın toplantısıyla, Fatih Terim 5 + 2 yıl için sözleşme imzalamıştı. İmza törenine, “bu sefer gerçek” diyerek giren TFF Başkanı Yıldırım Demirören, imzalanacak dosyayı gülümseyerek medyaya göstermişti. O dosya, Fatih Terim’in görev tanımından, primlerine kadar pek çok çarpıcı ayrıntıyı gözler önüne serdi. Sözleşme, “reform” süreci başlatan Fatih Terim’in görev tanımını, Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla yapıyor.

Taraf'tan Fatih Kuşçu'nun haberine göre, Yıldırım Demirören’in, basın mensuplarına gösterdiği sözleşmenin içeriği aynen şöyle:

1- Sözleşmenin konusu: Türkiye futbol direktörü

Türkiye A Milli Futbol Takımı Türkiye Futbol Direktörü isim tanımı ile görev yapacaktır. İş bu sözleşme ile Türkiye Futbol Direktörü ile Federasyon arasındaki çalışma koşulların ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

2- Sözleşmenin süresi

İş bu sözleşme 15.11.2013 ile 15.11.2018 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

3- Ücret ve primler

A) Federasyon, Türkiye Futbol Direktörü’ne her bir sözleşme yılı için, yıllık net 3.500.000 (üçbuçuk milyon avro) ödeyecektir. Federasyonun tek taraflı olarak uzatması halinde, sabit ücreti her yıl %5 oranında arttırılacaktır. Ücrete ilişkin her türlü yasal ödenti federasyon tarafından yapılacaktır. Ücretler ait olduğu yılın her ayın son günü eşit taksitlere bölünerek ödenecektir.

B)Türkiye Futbol Direktörü, A bendinde yazılan sabit ücretin yanında aşağıda yazılan performans kriterlerine hak kazanır. Sözleşme süresince Türkiye Futbol Direktörü yönetimindeki A Milli takımın Dünya Kupası Finallerine katılmaya hak kazanması halinde ayrıca 750.000 EURO

Dünya Kupası gruplarından son 16’ya kalınması halinde ayrıca 750.000 EURO

Dünya Kupası yarı finaline kalması halinde ayrıca 500.000 EURO

Dünya Kupası Finaline kalması halinde ayrıca 750.000 EUR

Dünya Kupası Şampiyonu olunması halinde ayrıca 1.500.000 EURO

Türkiye Futbol Direktörü’ne ödenecektir.

Buna göre Fatih Terim 7 yıl görev yapması durumunda zamlarla birlikte toplam 24.6 milyon euro yani bugünkü kurlara göre 67.6 milyon TL kazanacak. Terim Dünya Kupası’nı kazanması durumunda ise primlerle birlikte kazancı 28.3 milyon euro yani 77.1 milyon TL’ye yükselecek.

ETİKETLER

fatih terimmilli takımimzasözleşmetffyıldırım demirörenparaücretyıllık67 milyon tl kazanacaksözleşme metni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24