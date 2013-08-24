Fatih Terim: Milli takımdaki yardımcım Hamza Hamzaoğlu

A Milli Takım'dan gelen teknik direktörlük teklifini dün kabul ederek sözleşmeyi imzalayan Fatih Terim, bugün Galatasaray antrenmanı öncesi kısa bir basın toplantısı düzenledi. Yaptığı açıklamalarda gündeme ilişkin soruları cevaplayan Terim, milli takımda beraber çalışacağı yardımcısının Akhisar Belediyespor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu olduğunu açıkladı.

Terim'in açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"Galatasaray benim ailemdir ve insan ailesini bırakmaz... Aslolan Galatasaraydır. Ama var olan da Türkiye'dir.. Milli dava birisine nasip olmuşsa hayır diyemez. Milli takımın iyi olması adına elimden gelenin en iyisini yapacağım... Ve bir de açık arttırmaları bırakalım.. Bir yıl üç yıl bunlardan vazgeçelim. Mayıs ayına kadar bilabedel çalışacağım. Son günlerde çok dikkatli olmaya çalışmıyorum. İki konuşcaksam bir konuşuyorum. Herkesin yazarken de benim gibi özenli olmasını bekliyorum.

'Milli takımda yardımcım, Hamzaoğlu olacak'

Ben ne dediysem, şimdiye kadar öyle oldu.Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama dediğimiz hep oldu. Birlikte sinerji sağlayıp ülke futbolunu ve milli takımlardaki reformu yapmalıyız. Tek niyetimiz bu. Milli takımdaki yardımcım ise Hamza Hamzaoğlu olacak. Hamza hocanın kulübü Akhisar Belediyespor ile konuşuldu. Gerekli izinler alındı ve çalışmalara onunla birlikte başlayacağız. Milli Takım'da sabit olarak görev alacak diğer isimler de önümüzdeki günlerde açıklanacak.