"Fatih Terim Mili Takım'da göreve devam edecek, Galatasaray'ı Riekerink çalıştıracak"

Milli Takım'ın EURO 2016'dan elenmesi sonucu görevinden ayrılacağı Galatasaray ile görüşeceği konuşulan Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine devam edeceği iddia edildi. Terim'in Milli Takım'daki 'devam' kararı sonrasında Galtasaray'ın da yeni hocasının Reikerink olacağı da öne sürüldü.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Fatih Terim, Milli Takım'da devam edip etmeyeceği ile ilgili kararını Fransa'daki kampta A Milli Takım futbolcularına şöyle anlattı:

"Hepinize teşekkür ediyorum. Şansımız olsaydı devam edebilirdik turnuvaya. Şimdi önümüzde Dünya Kupası elemeleri var. Hepiniz tatilinizi yapın ve lige iyi başlayın, iyi hazırlanın ki elemelere de iyi girelim."

Fatih Terim'in kararı daha önce de ifade ettiğimiz üzere Galatasaray'ı da çok yakından ilgilendiriyor. Zira, başkan Dursun Özbek başta olmak üzere sarı kırmızılı yönetimden birçok ismin teknik direktörlük için Fatih Terim'i istediği, hatta transferine izin vermesi için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le görüşme yaptığı dahi biliniyor.

Yeni teknik patron Riekerink



Terim'in 'milli takımda devam' kararının ardından Galatasaray'ın yeni sezondaki teknik direktörü de belli oldu: Jan Olde Riekerink...

Sarı kırmızılı yöneticiler, geçtiğimiz sezonun son haftalarında takımı çalıştıran ve Türkiye Kupası kazandıran Hollandalı teknik adam ile dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya geldi... Toplantı sonrasında Riekerink'in gelecek sezon 'teknik direktör' olarak devam etmesi görüşü ağır bastı.

Galatasaray yönetiminin '1 yıl daha Riekerink' diye karar almasının en önemli sebeplerinden biri uygun maliyeti. Aylık 17 bin Euro maaş alan Hollandalı ile 1 yıllık kontrat yapılacak ve kendisine 700 bin Euro verilecek.

Riekerink bu düzeltme ve altyapıdaki görevinden Galatasaray Teknik Direktörlüğünü terfisi ile 500 bin euro zam almış olacak. Hollandalı teknik adam böylelikle sarı kırmızılı takımın son yıllardaki 'en düşük ücretli hocası' olacak.

Yönetim ayrıca Riekerink’e Türkiye Kupası’nı kazandırdığı için sözleşmesinde olmamasına rağmen 100 bin dolar başarı primi ödeyecek.