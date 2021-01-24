Fatih Terim, Malatyaspor maçı öncesinde konuştu: Saha zemini bizim için handikap

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatya Stadyumu'nun zorlu şartlara sahip olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Aynı kadroyla çıkıyoruz. İyi oynadılar, iyi skorla kazandılar. Arada da dinlenmek için zaman vardı ama ilk yarı sonunda ya da sonlara doğru hareket edebiliriz. Yeni Malatyaspor iyi bir takım. Onlar da geçen hafta Hatayspor'u yendiler. Bizim için handikap saha olacak. Bizim gibi pasa dayalı oynayan takımlar için büyük bir handikap. Her zamanki gibi Galatasaray'ın isteği ve hedefi 3 puan olacaktır" dedi.

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