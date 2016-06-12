Fatih Terim: Maçın hakemiyle ilgili söyleyeceğimi Konya'da söyledim

2016 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Hırvatistan'a 1-0 mağlup olan Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, "Maçın hakemiyle ilgili ben Konya'da söyleyeceğimi söyledim. O hakem, bu hakem" diye konuştu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları; "Biz bitti demeden bitmez demek için başlamamız lazım. Biz daha başlayamadık. Faul beklentisi içerisindeyken korner oldu ve Modric'in golü geldi. Henüz turnuva bitmedi ve iki maçımız var. Ülke bilmeli ki buraların seviyeleri bu... İlk 45 dakikada topun mülkiyetini kendinde bulundurabilen, rakibe direnen bir takımımız vardı. Daha sonra yorulmalar ve güç dengesi aleyhimize işledi.

İspanya maçına daha iyi hazırlanacağız. Maçın hakemiyle ilgili ben Konya'da söyleyeceğimi söyledim. O hakem bu hakem daha bir şey söylemeye gerek yok.

"Top kaybını önlemeli, daha fazla pres yapmalıyız"

Türk Milli Takım'ının bir oyun anlayışı var. Bunun için beni şaşırtan bir durum olmadı. İkinci yarı bu kadar dağanık oynayacağımızı beklemiyordum. Çok pas hatası yaptık. İlk yarı iki takımda taktiksel açıdan birbirini biliyordu. İlk yarı hücumda eksik kaldık, ikinci yarıda defansif bariz hatalarımız oldu. Bundan sonraki maç için kolay top kaybını önlemeli ve daha çok pres yapmalıyız."

Fatih Terim kendisine sorulan, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu gibi yıldız isimlerin performansıyla ilgili soruya da, "Onlar önemli oyuncular ve performansları bizim için çok önemli. Bugün biraz daha ihtiyacımız oldu. Bunlar olabilir biz takım olarak bakıyoruz. Cenk, Selçuk, Ozan'ı bir kefeye koyarsak hepsinden beklentim daha yüksekti açıkçası ama maalesef olmadı. Daha maçlarımız var bakalım" yanıtını verdi.