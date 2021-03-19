Fatih Terim kadro tercihlerine ilişkin konuştu: Kırgınlık ve kızgınlığa rastlamıyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı öncesi verdiği demeçte sakat oyuncu kalmadığını belirterek takımın fizik durumunun daha iyi durumda olduğunu ifade etti.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Oyun stratejisiyle ilgili konuşan Fatih Terim, futbolcuların durumunu da değerlendirdi ve oynayan oynamayan kimsenin en ufak bir kırgınlık ya da kızgınlık sergilemediğini vurguladı.

''Planladığımız oyunla kazanırsak daha mutlu oluruz''

''Erhan Önal ve Rasim Öztekin ile ilgili Allah rahmet eylesin diyorum tekrardan. İki tane ustayı bütün dualarımızla uğurladık. Geçen haftaki oyunun üstüne koyarak devam etmeliyiz. Özellikle rakip alanda blok arasını iyi kullanabilirsek, kaptırdığımız toplarda ani reaksiyon verebilirsek hücum devamlılığını da sağlayabiliriz. Bu da bize pozisyon açacaktır ve rakibi hataya zorlayacaktır. Kazanmaktan başka bir niyetimiz, isteğimiz yok. Bunu planladığımız oyunla kazanırsak daha mutlu oluruz. Takımıma güveniyorum. Saha, yağmur, olabilir... Her şartta kazanmak amacımız.''

''Hiçbir sakatımız kalmadı''

''Yavaş yavaş bazı oyuncuların fizik kaliteleri daha yüksek seviyeye çıkıyor. Son 10 maçı en üst seviyede oynamak istiyoruz. Çarşamba-pazar oynayarak geliyoruz, kolay değil. Hiçbir sakatımız kalmadı. Bu önemli bir şey. Oynayan oynamayan, suratlarını da asmadan... Kırgınlık ve kızgınlığa rastlamıyorum. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bu hep böyledir. Oyuncu kendini düşünür, hocalar takımı düşünür. Bu atmosfer bizim için sevindirici.''