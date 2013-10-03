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Spor

Fatih Terim, Juventus maçından önce eski oyuncularını arayarak motive etmiş

Galatasaray'ın Juventus deplasmanı öncesi Fatih Terim'in tüm takımı tek tek arayarak, onlara ve İstanbul’a iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söylediği iddia edildi

03 Ekim 2013 13:20

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Juventus maçı öncesi eski yıldızlarını telefonla arayarak motive etti ve şans dilediği iddia edildi.

Geride bıraktığımız iki sezonda G.Saray’ı ligde şampiyon yapan ve geçen sezon Devler Ligi’nde takımına çeyrek final heyecanı yaşatan Fatih Terim’in sarı-kırmızılı kulüpteki görevine son verildi ama içindeki G.Saray sevgisinden hiçbir şey eksilmedi.

Fatih hoca sporx.com'un haberine göre, geçtiğimiz hafta takımdan ayrılmasının ardından dün yeni hocalarıyla Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçlarına çıkacak olan oyuncularına zorlu mücadele öncesi şans diledi.

Tüm takımı tek tek arayan Terim, onlara ve İstanbul’a iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.

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