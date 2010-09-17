Fatih Terim İtalya yolcusu

T24- A Milli Takım sorumluluğundan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim yeni bir İtalya macerasına başlamak üzere.



İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma’nın, Serie A ve Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısız sonuçların ardından teknik direktör Claudio Ranieri’yle yollarını ayırmaya hazırlandığı, ilk alternatifinde Terim olduğu ileri sürüldü.



Fanatik'in haberine göre; Önceki gece Roma’nın Devler Ligi maçında Bayern Münih’e 2-0 kaybetmesinin ardından teknik kadroda değişime gitmeyi planlayan İtalyanlar’ın, Çizme futboluna hakim olan Fatih Terim’le temasa geçtiği bildirildi. Ranieri’nin 2011’de sona erecek olan sözleşmesinin uzatılmaması, kulübün simge ismi olan kaptan Totti ile de arasının bozuk olması ayrılığı kaçınılmaz kılıyor.



