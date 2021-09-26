Fatih Terim: İşte ben bu Galatasaray'ı anlatmaya çalışıyorum

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe'yi yenen Galatasaray galibiyet hasretine son verdi. Teknik direktör Fatih Terim

Galatasaray, Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet hasretini Göztepe karşısında sonlandırdı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Halil Dervişoğlu ve Morutan getirdi.

Ligde 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim mücadeleyi değerlendirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, takımın oyunundan ve aldığı skordan mutluluğunu dile getirirken taraftarlara da övgüde bulundu.

İşte Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Oyunu baştan sona kontrol ettik"

"Açıkçası galip geldiğimizi için çok mutluyum. Hak ettiğimiz üç puanları alamadık, bugün hak ettiğimiz üç puanı zor da olsa aldık. Oyunu baştan sona kontrol altında tuttuk diyebilirim. İkinci yarı Göztepe'nin daha çok topla oynadığı dönem de fırsatlara girdik. Gol olmasaydı Muslera kırmızı kart görebilirdi. Pozisyon bulan hatta boş kalelere de kaçıran bir Galatasaray kendi hatasıyla geriye düştü. İkinci yarı baskıyı artırdık ve rakip kalecinin hatalı golüyle beraberliği yakaladık. Ardından Morutan'ın güzel bir golü vardı."

"VAR'ı yok etmek demek"

"O kadar gereksiz, rakibin aklında dahi olmayan goller yedik ki iyi oynadığımız maçları iyi anlatamadık. Oyunumuz pek ön plana çıkmadı. Bugün hem oyun hem skoru aldık. Gençleri korumak da bir meziyet. Birçok pozisyon var. Sezon başından beri bir şey demiyorum ama Alpaslan'ın bir pozisyonu var ki bu "VAR"ı yok etmek demek. VAR'dan bunun görülmemesi... O zaman hiç VAR hakemi falan koymamak gerekiyor. Olacak bir şey değil. Hem kart hem penaltı ama maalesef geçen sene saha içinde bu sene VAR'da arkadaşımız devam ediyor. Ama oyunumuzun önüne başka şeyler geçsin istemiyorum."

"İşte Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftar bu"

"Bir parantez taraftara açmak istiyorum. İşte benim Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftar bu. En sıkıntılı dönemde desteklediler, onları yukarı çektiler. İşte ben bu Galatasaray'ı anlatmaya çalışıyorum. Ben futbolculuğumdan bugüne kadar benden ümidi kesmeyen, takımdan ümidi kesmeyen bir taraftara alışkınım."

"Daha iyi oyunlar oynayacağız"

"Biraz beklemediğimiz oyunculardan pas hataları oldu. Ama mesela ikinci yarı Morutan biraz daha düzeldi ve şık bir gol attı. Kazandıkça bu genç arkadaşlarımız taraftarın da güveniyle daha iyi olacak. Sadece onlar değil. Muslera'dan Diagne'ye, Mohamed'den Emre'ye kadar takım olgusu tecrübelisiyle genciyle iyi karışmış bir takım olmayı istiyoruz. Daha iyi oyunlar oynayacağız inşallah."