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Spor

Fatih Terim'in "bazı arkadaşlarımız" diye işaret ettiği isimler belli oldu

Terim'in, Mustafa Muhammed'e "Bu performansla devam edersen seni kimse istemez" dediği iddia edildi

15 Eylül 2021 08:43

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçıın ardından yıldız oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Kasımpaşa maçına benzer bir senaryonun yaşandığı Trabzonspor karşılaşmasının ardından Fatih Terim bazı oyuncularının form tutması gerektiğini ifade etmişti.

Tecrübeli teknik adam; “Bir numaralar ne kadar önemliyse iki numaralar da o kadar önemli; ama bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler” ifadelerini kullanmıştı.

Terim’in uyardığı isimlerin yedek kaleci Fatih Öztürk dışında Yedlin, Taylan, Babel, Muhammed ve Diagne olduğu öğrenildi.

Terim’in özellikle Bordeuax’ya transferi son anda yatan Mısırlı oyuncuyla bir görüşme yaptığı, "Fransa’da ya da Premier Lig’de oynamak istiyorsan, sana söylediklerimi yapmalısın." dediği iddia edildi.

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