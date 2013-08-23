Fatih Terim imzayı attı: Konu Ay-Yıldız olunca, görev kaçınılmaz

A Milli Takım ile anlaşan Fatih Terim için, TFF'nin İstinye'deki binasında imza töreni gerçekleştirildi. Basın toplantısında Fatih Terim; "Konu ülke, bayrak ve Ay-Yıldız olunca bu görev kaçınılmaz oldu" dedi.

Fatih Terim, Yıldırım Demirören ve Ufuk Özerten'in katıldığı imza töreninde şu açıklamalar yapıldı:

Yıldırım Demirören:

Türk futbolunda yeni bir döneme başlıyoruz. İyi niyetle bir şeyler katmak isteyen Abdullah Avcı’ya teşekkür ederim. Bazen futbolda istenilen sonuçlar alınamıyor. Ancak futbol da yaşam devam ediyor. Türk futbolunda sorunlar çok. Çözüme ulaştıracak kşi de yanımızda. Hem çok başarılara ulaşmış hem de halen başarıya aç sayın fatih terim ile anlaştık. Ben öncelikle hem Galatasaray camiasına hem de Galatasaray’da çalışırken ağır bir sorumluluk alarak milli takım görevini de kabul eden sayın terime çok teşekkür ediyorum. Hocamız inatla bizden para talep etmiyor ama ben ısrarla her görevin bir karşılığı olduğuna inanıyorum. İlk yönetim kurulu toplantımızda bunu sonuçlandıracağız.

Fatih Terim:

Yönetim kuruluna bana olan güven, saygı ve inançlarından dolayı teşekkür ederim. Ülke, bayrak ve milli takım olunca konu vazife şart oluyor. Özü budur. 15 gün sonra da maç var. Onun kampında sorularınızı bol bol cevaplarız. Bugün için, ülke insanı Türk futbolunun çevresinde kenetlenmek gerekiyorsa kenetlenir. Konu Ay-Yıldız olunca bu görev kaçınılmaz oldu. Kulübüme de teşekkür ediyorum. Süratlice görev bölümü yapacağız arkadaşlarla. Teşhisleri koyup hızlıca çalışmaya başlıyacaız. Allah yolumuzu açık etsin, çalışanın açık da eder zaten, merak etmeyin.

Dünya kupasına gider miyiz? Bizim yolumuz daha uzun merak etmeyin. Son saniyeye kadar çalışacağız.