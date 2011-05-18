Fatih Terim, ilk raporunu hazırladı

T24 - Rekor bir oyla Galatasaray Başkanı olan Ünal Aysal’ın, teknik direktörlük için yaptığı Fatih Terim hamlesi camiadan büyük destek gördü.

Galatasaray’da 3. Fatih Terim dönemiyle ilgili artık resmi bir açıklama yapılması beklenirken, Ünal Aysal ve Ali Dürüst ikilisiyle Les Ottomans Oteli’nde biraraya gelen tecrübeli hocanın takımla ilgili düşünceleri de belli oldu. Ali Dürüst’ün, “Galatasaray sohbeti gerçekleştirdik” dediği görüşmede Fatih Terim’in takım ve gelecekle ilgili ortaya koyduğu görüşler ile tespitler şöyle...



Mevcut kadro asla kötü değil

Fatih Terim, Galatasaray takımının kötü olmadığını düşünüyor ve üzerine basa basa, “Kadro belirtildiği gibi kötü değil aksine iyi bir futbolcu topluluğu var. Yerliler içinde Kazım, Arda, Servet, Hakan Balta, Sabri ve Yekta milli takımın oyuncuları. Bunların üzerine daha iyi ve genç yerli takviyesi gelecek için yeterli olacaktır” diyor.



G.Saray ruhu canlandırılacak

Fatih Hoca aynı Ali Dürüst gibi Florya’daki sorunun, futbolcu odaklı olmadığını belirtiyor ve ekliyor, “Önemli olan özgüveni geri getirip, aile ortamını yeniden yakalamak. Var olması gereken özgüveni geri getirdiğimiz zaman herşey gerçekleşir. Sorun futbolcu sorunu değil. G.Saray ruhunu yeniden canlandırmak gerekli.”



İsveçli yıldızlara onay verdi

Ünal Aysal’ın, Bülent Tulun vasıtasıyla “Yeni teknik adam onaylarsa” maddesi ile ön sözleşme imzaladığı İsveçli yıldızlar Elmander ve Kallström‘e, Terim’den onay çıktı. Aysal’ın, “Elmander ve Kallström’ü istiyorum” sözlerinden sonra Fatih Terim de iki oyuncunun transferine yeşil ışık yaktı.



Arda Turan kalırsa iyi olur

Başkan Ünal Aysal, daha önce defalarca Arda Turan’ın Galatasaray için büyük bir değer olduğunu belirtti ve kalması için kendisiyle görüşeceğini söyledi. Fatih Terim’in de Arda’nın Galatasaray ve Türk futbolu için büyük bir yetenek olduğunu belirtip, güçlü bir orta saha ile başarıya gidileceğinin altını çizdi.







2000’deki gibi bir takım yapacağız

Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazanmasının yıl dönümü nedeniyle Lig TV’nin yaptığı programa telefonla katılan Fatih Terim, Ünal Aysal ve yönetiminin kendisine sunduğu teklifle ilgili “Galatasaray olunca, gerisi teferruat oluyor” dedi. Terim, Gaatasaray’a 1974 yılında girdiğini dile getirerek, “Yıl 2011 oldu. Burası bizim yuvamız. İnşallah 2000’deki gibi pres yapan bir takım ortaya çıkarırız” diye konuştu.



Aysal ve ekibi işbaşı yapıyor

G.Saray’da mazbata ve devir-teslim töreni bugün yapılacak. Ünal Aysal başkanlığındaki yeni yönetim kurulu için mazbata töreni saat 17.30’da Mecidiyeköy’deki kulüp binasında yapılacak.



