Fatih Terim: Her şey yolunda

Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından yarın düzenlenecek toplantıda kovulacağı iddia edilen teknik direktör Fatih Terim, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Terim, "Her şey yolunda" mesajını paylaştı.
Türk spor basınında dün akşam saatlerinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görevine salı günü düzenlenecek toplantıda son verileceği ileri sürüldü. Tartışma yaratan iddianın üzerine Terim, bugün kişisel Twitter hesabında bir mesaj paylaştı.
Terim, "Her şey yolunda" ifadesini kullandı.
Bu mesajın ardından gözler, yönetimin yarın düzenleyeceği toplantıya çevrildi.
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